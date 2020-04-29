خلية الازمة في البصرة تدعو المواطنين للالتزام بالحظر وعدم حضور المناسبات الاجتماعية

2020/04/29 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرةدعا رئيس خلية الأزمة في البصرة المحافظ أسعد العيداني، الاربعاء، الأهالي إلى الالتزام بالحظر الكلي وتطبيق تعليمات الخلية في الظروف الحالية الراهنة.وقال العيداني في بيان أن "توجيهات خلية الأزمة سواء المحلية أو المركزية في العاصمة بغداد، كلها تهدف لتوفير اكبر حماية ممكنة للمواطن العراقي بأي بقعة في البلد".وناشد العيداني، "أهالي محافظة البصرة لعدم إقامة وحضور المناسبات الإجتماعية بكافة صورها"، مؤكدا "على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية والطارئة حفاظا على سلامتهم". ولفت أيضا إلى أن "الإصابات الأخيرة جاءت بسبب حضور بعض المواطنين للمناسبات الإجتماعية وملامسة حاملي الفيروس".ونوه إلى أن "مخالفة هذه التعليمات ستؤثر على المواطن وسلامته ووضع المقربين منه".

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