اجتماع يحوّل المواقف ويطلق التبشيرات.. هل يدخل الكاظمي

2020/04/29 | 15:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير شهدت الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، تطورات سريعة، تمثلت باستعداد رئيس الوزراء المكلف الكاظمي لإرسال منهاجه الحكومي والكابينة الوزارية للبرلمان، والإقدام على طلب عقد الجلسة الاستثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد حراك سني كردي "أحرج" الكتل الشيعية ودفعها لتسهيل مهمة الكاظمي، بحسب سياسيين.

مشعان الجبوري: الكاظمي التقى بالكتل الشيعية وأبلغهم أن السنة والكرد قد خولوه اختيار الوزراء وأنه يرفض المحاصصة الحزبية

وبعد أيام من تعقد الأزمة، شهد اجتماع الكاظمي بالقوى الشيعية يوم أمس الثلاثاء، تحولًا مهمًا في المواقف، حيث أبلغ الكاظمي القوى الشيعية بأن القوى السنية والكردية قامت بتفويضه في اختيار وزراء حكومته، بعد أن كانت القوى الشيعية متزمتة بموقفها بحجة تمسك الكتل السنية والكردية بالمحاصصة.

اقرأ/ي أيضًا: العبادي يحذر من "دمار" الحشد الشعبي: الفرصة ذهبية..



والكاظمي مؤقت

قال السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري في تغريدة رصدها "ألترا عراق" عقب انتهاء اجتماع الكاظمي بالقوى الشيعية، إن "الرئيس المكلف الكاظمي التقى بالكتل الشيعية وأبلغهم أن السنة والكرد قد خولوه اختيار الوزراء وأنه يرفض المحاصصة الحزبية وتوزيع الوزارات على الكتل، وهذا يتفق مع المسطرة التي طالبتم باعتمادها"، مبينًا أن "أحدهم (القوى الشيعية) اتصل بالحلبوسي الذي أكد ما نقله لهم الكاظمي"، مضيفًا "الآن الجماعة مضروبين براسهم".

ويبدو التحول المفاجئ في الموقف الشيعي واضحًا في التصريحات التي برزت بعد هذا الاجتماع، حيث أكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي أن "الحوارات بين القوى والكاظمي وصلت إلى مراحلها النهائية، مرجحًا "عقد جلسة منحة الثقة بداية الأسبوع المقبل".

قال النائب الفتلاوي في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق"، إن "الحوارات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وصلت إلى مراحلها النهائية، وخلال الساعات المقبلة، سيتم حسم كامل أسماء الكابينة الوزارية، وسيقدم خلال اليومين المقبلين طلب رسمي إلى رئاسة البرلمان، لعقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة".

وأضاف الفتلاوي أن "مرشحي الكابينة الوزارية، وفق اخر اتفاق، تم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وتم الاتفاق والتوافق عليهم بين القوى السياسية، ولم تقدم الكتل والأحزاب السياسية أي أسماء للكاظمي".

من جانبه، أكد الإعلام الرسمي الحكومي نيل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "الضوء الأخضر" من القوى الشيعية للمضي في تقديم برنامجه الحكومي وعرض كابينته على البرلمان.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن مصادر نيابية، قولها، إن "الكاظمي، قطع شوطًا جيدًا بالتفاهمات بشأن الكابينة الوزارية"، موضحة أن "الكتل الشيعية منحته الضوء الأخضر لتقديم برنامجه والكابينة إلى البرلمان والطلب لعقد جلسة منح الثقة الاستثنائية بداية الأسبوع المقبل".

يرجح نائب عن "سائرون" اعتذار المكلف مصطفى الكاظمي عن تشكيل الحكومة في ظل غياب التوافقات

ووسط هذه "التبشيرات" والإشارات الإيجابية، يتفرد تحالف سائرون ببث علامات "محبطة" وغير مفهومة بشأن مصير حكومة الكاظمي.

اقرأ/ي أيضًا: "حقيبتان و4 صقور"..



ائتلاف المالكي يكشف تفاصيل الصراع على كابينة الكاظمي

ورجح النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سيعتذر عن تشكيل الحكومة في ظل غياب التوافقات.

وقال الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، وتابعه "ألترا عراق" إن "جميع الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية، عليها اعتراضات من الكتل السياسية وبالتالي الكاظمي لم يأخذ دوره في تشكيل الكابينة الوزارية"، مبينًا أن "الأيام القادمة صعبة إذا لم يكن هناك توافقًا لتشكيل الحكومة".

أضاف أنه "على الكاظمي الإسراع في تشكيل الحكومة واختيار وزراء مستقلين ومقبولين"، مرجحًا أن "الكاظمي سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في ظل غياب التوافقات".

وتابع بأن "الكاظمي تمكن من تقديم مجموعة من الأسماء لكن تلك الأسماء قوبلت بالرفض من بعض الكتل السياسية وطالبوا بتغييرها خلال 48 ساعة".

ووجه "ألترا عراق" سؤالًا إلى النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي بشأن أسباب "تفرد سائرون" بالتصريحات المحبطة، خلافًا لما يشاع في الأجواء العامة من قبل الكتل الأخرى التي تتحدث عن تطورات إيجابية.

قال العكيلي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "التصريحات في عالم السياسة بالتأكيد تكون يومًا بيوم وحسب الأجواء السياسية السائدة والتي تتعرض لتقلبات سريعة"، مؤكدًا ما ذهبت إليه باقي الكتل بأن "الأجواء إيجابية ومستقرة وأن سائرون بانتظار تحديد موعد الجلسة الاستثنائية وتتمنى تمرير الحكومة بأسرع وقت ممكن بسبب الأوضاع والأزمات القائمة، وانتظار الناس لاقتراح مشروع الموازنة".

نائب عن سائرون: إذا كانت هناك أسماء غير مرغوب بها في كابينة الكاظمي سنطالب باستبدالها أو عدم التصويت لها في البرلمان

وبشأن موقف سائرون من الحوارات التي جرت مؤخرًا وأدت إلى حلحلة الأزمة، فضلًا عن موقفها من الأجواء التي أحاطت بتشكيل الكابينة، أكد العكيلي أن "سائرون بانتظار الإطلاع على الأسماء والكاظمي لديه العديد من البدلاء، وسنرى إذا كانت هناك أسماء غير مرغوب بها سنطالب باستبدالها أو عدم التصويت لها في البرلمان".

اقرأ/ي أيضًا:

نبذة عن كابينة الكاظمي المسربة..



غضب سني وتعليق أول من تحالف العامري

من خارج دائرة "الأقطاب"..



الكاظمي يراقب تصادمات الكتل بينما ينجز أوراقه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع يحوّل المواقف ويطلق التبشيرات.. هل يدخل الكاظمي "القصر الحكومي"؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع يحوّل المواقف ويطلق التبشيرات.. هل يدخل الكاظمي "القصر الحكومي"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).