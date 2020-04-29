2020/04/29 | 15:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بلد العجائب – محسن حسين في بلد العجائب والغرائب (ليس العراق الذي نعرفه) صنع مجلس النواب قطعة (معدنية) كبيرة بحروف بارزة وضعت خلف رئاسة المجلس تقول (كما في الصورة – جلسة منح الثقة للحكومة باللغة العربية ومثلها باللغة الكردية).سألت مختصين عن صنع هذه القطع المعدنية فقالوا ممكن ان تكون من الذهب او من […]

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