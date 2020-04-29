2020/04/29 | 15:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في بلد العجائب – محسن حسين في بلد العجائب والغرائب (ليس العراق الذي نعرفه) صنع مجلس النواب قطعة (معدنية) كبيرة بحروف بارزة وضعت خلف رئاسة المجلس تقول (كما في الصورة – جلسة منح الثقة للحكومة باللغة العربية ومثلها باللغة الكردية).
سألت مختصين عن صنع هذه القطع المعدنية فقالوا ممكن ان تكون من الذهب او من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بلد العجائب – محسن حسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سألت مختصين عن صنع هذه القطع المعدنية فقالوا ممكن ان تكون من الذهب او من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بلد العجائب – محسن حسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بلد العجائب – محسن حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).