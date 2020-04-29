2020/04/29 | 15:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي والضوء في نهاية النفق – جواد العطار يستمر ماراثون تشكيل الحكومة في العراق والذي انطلق قبل بداية العام الحالي بشهر؛ باستقالة السيد عبد المهدي واستمر باختيار محمد علاوي ثم الزرفي وصولا الى السيد مصطفى الكاظمي الذي يعتبر نهاية النفق وبارقة الامل بانهاء هذه الازمة… فهل سيمر الكاظمي عبر بوابة البرلمان؟ سؤال يتردد في اروقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والضوء في نهاية النفق – جواد العطار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والضوء في نهاية النفق – جواد العطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).