2020/04/29 | 15:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البشرية أولاً – معراج أحمد معراج الندوي إن فيروس كورونا الذي تحول وباءعالميا يهدّد الإنسانية جمعاء، لقد عبر فيروس كورونا حدود الدول والشعوب والأعراق، يستهدف إلى كل إنسان على الكرة الأرضية، ولا يفرق بين شخص وآخر في انتشاره وانتقاله.ظهر فيروس كورونا في بداية أمره في مدينة ووهان الصينية ومن ثم انتشر وبدأ يظهر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشرية أولاً – معراج أحمد معراج الندوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشرية أولاً – معراج أحمد معراج الندوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).