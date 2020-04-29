وزير الثقافة يطلع على تحضيرات معرض المواد الخام القديمة لمجلة سومر

2020/04/29 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اطلع وزير الثقافة و السياحة و الآثار عبد الامير الحمداني اليوم الأربعاء، على تحضيرات معرض المواد الخام القديمة لمجلة سومر.و استمع إلى شرح مفصل من قبل مدير تحرير مجلة سومر يعقوب عبد الحسن عن ماهية المعرض و المواد التي يحتويها العرض و التي هي عبارة عن المواد الخام القديمة التي كانت تعد […]

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