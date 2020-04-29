قائممقام الهندية يعلن عودة العمل في المشاريع التي اوقفتها كورونا بالقضاء

2020/04/29 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلن قائممقام قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، عن عودة العمل بـ 30% من المشاريع التي توقفت بسبب حظر التجوال.وقال القائممقام منتظر الشافعي، إنه “بعد رفع حظر التجوال الجزئي عاد العمل بعدد من المشاريع في القضاء بنسبة 30% من مجموع المشاريع التي كان العمل جاري فيها قبل جائحة كورونا”.وأضاف الشافعي، […]

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