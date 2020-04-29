التخطيط تكشف لـ “المعلومة” موعد توزيع منحة الطوارئ الحكومية

2020/04/29 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، أن منحة الطوارئ للمتضررين من الحظر الصحي سيتم اطلاقها الاسبوع المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ /المعلومة/ إن “وزارة التخطيط في مراحلها الأخيرة من تدقيق ومقاطعة البيانات الخاصة بالمتقدمين على منحة الطوارئ الحكومية لتعويض المتضررين جراء إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا”.وأضاف، أن “عمليات […]

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