ترشيح رئيس الوزراء استحقاق للكتلة الاكبر وليس لرئيس الجمهورية..

2020/04/29 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير حبيب الميالي… من فلسفة الدساتير والقوانين توضح المفاهيم المَّبهمة والغامضة لدى المخاطبين أو من وضعت تلك النصوص الدستورية او القانونية من أجلها .وكذلك وضع شروط خاصة بفئة معينه لأمر معين فلايمكن إن تناقض نفسها في نفس الوقت وكذلك نفس المواضيع أي لايمكن إن تحدد شروط معينه لأمر معين في احد مواده […]

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