دبلوماسي منشق يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

2020/04/29 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد أيام من الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمرض خطير وإجرائه عملية جراحية فاشلة، كما وصل الأمر ببعض وسائل الإعلام لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.كشف دبلوماسي كوري شمالي منشق عن نظام بلاده أحدث المعلومات، التي تشير إلى أن الزعيم الشاب لا يستطيع الوقوف أو المشي […]

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