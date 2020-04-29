جامعة ديالى تعلن انتاج قناع طبي مخصص لخط الصد الاول للكوادر الطبية

2020/04/29 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلنت جامعة ديالى، اليوم الاربعاء، عن انتاج قناع طبي مخصص لخط الصد الاول للكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي، ان” فريق بحثي من قسم علوم الحياة في جامعة ديالى نجح في صناعة قناع مخصص لخط الصد الاول للكوادر الصحية والتي تكون بتماس مباشر مع المصابين بفيروس كورونا”.واضاف […]

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