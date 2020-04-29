صحة البصرة تعلن تسجيل 50 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/29 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة يوم الاربعاء تسجيل 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت في بيان اليوم انها سجلت 50 حالة موجبة جديدة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة.

نوه البيان الى ان الحالات التي تماثلت للشفاء واحدة فقط بينما لم تسجل اية حالة وفاة.

واجملت عدد الحالات الموجبة التراكمية بـ 406 حالات بينها 17 حالة وفاة و184 شفاء، و205 حالات قيد العلاج.

ووجهه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال في وقت سابق من اليوم باستنفار أمني عام في المحافظة، وذلك بعد إرتفاع إعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وكشف مصدر طبي عن تمكن مفارز المسح الصحية في محافظة البصرة، تسجيل اكثر من 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا اغلبهم لملامسين لمرضى سابقين.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل 39 اصابة في منطقة الهارثة الواقعة شمال المحافظة، اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.

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