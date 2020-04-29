صحة البصرة تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة

2020/04/29 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الاربعاء (29 نيسان 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة، مشير...





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