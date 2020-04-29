خلية أزمة النجف توجه بإجراء الفحوصات للزائرين القادمين من مدينة مشهد الإيرانية

2020/04/29 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

وجهت خلية الأزمة في محافظة النجف، الأربعاء (29 نيسان 2020)، بإجراء الفحوصات للزائرين القادمين من مد...





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