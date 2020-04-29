2020/04/29 | 16:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدريسي في القادسية يحصل على جائزة في مؤتمر دولي الديوانية – الزمان حصل التدريسي في كلية الهندسة بجامعة القادسية الدكتور علي عبد الحسين على جائزة أفضل عرض للبحث في مؤتمر اسبانيا الدولي المختص بالأبحاث والمستجدات المتعلقة بالطاقة البديلة والنظيفة.وتمثلت المشاركة في المعرض بتقديم بحث علمي عن مفاعل مايكروي لإنتاج الديزل الحيوي من الطحالب المايكروية […]

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