2020/04/29 | 16:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزيمة العقل الثقافي – عباس عبود سالم كان للمثقف لدينا هدفان، هدف ذاتي شخصي مخفي، وهدف انساني جماهيري معلن، الاول يرتبط بالطبيعة البشرية، وبنرجسية المثقف وانانيته، يخفيه خلف الهدف العام المعلن الذي عادة مايستخدمه للترويج عن بضاعته، او بضاعة الاخرين، بطريقة تدعم هدفه الشخصي المخفي الاول، وهذه الحالة تمحورت ظاهريا خلال العقود السابقة بمحاكات دور […]

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