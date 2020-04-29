2020/04/29 | 16:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفينة الكاظمي هل ستعبر؟ – سامي الزبيدي بعد ان أعلنت أغلب الأحزاب والكتل السياسية خصوصا الكبيرة منها أنها خولت مصطفى الكاظمي حرية اختيار تشكيلته الوزارية وجاء هذا الإعلان من خلال تصريحات الناطقين بأسماء الكتل الكبيرة في مجلس النواب أو من قبل بعض أعضائها الآخرين كما أكد ذلك المجتمعون من رؤساء الكتل الكبيرة في بيت هادي […]

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