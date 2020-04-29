الياسري يتتبع أماكن حجر الزائرين القادمين من مشهد: لا أحد يغادر قبل اجراء الفحوصات

2020/04/29 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت خلية الأزمة في محافظة النجف، بإجراء الفحوصات للزائرين القادمين من مدينة مشهد الإيرانية.وذكر بيان لمكتب المحافظ لؤي الياسري، تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “المحافظ نفى خروج اي محجور قدم من جمهورية إيران الاسلامية وروسيا وأذربيجان، من فندق السفير للحجر الصحي، ووصل الى النجف خلال الايام الماضية”، مشيراً الى أن […]

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