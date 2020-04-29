اللكاش: خلافات بغداد واربيل يتحملها حزب بارزاني ويجب إحالة وزير المالية للتحقيق

2020/04/29 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحمل النائب السابق محمد اللكاش، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، مسؤولية الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مطالباً بإحالة وزير المالية فؤاد حسين إلى التحقيق.وقال اللكاش في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "حزب بارزاني الذي يتحكم بأغلب مؤسسات الإقليم يتحمل تبعات الخلافات بين حكومة المركز والإقليم، لعدم التزامه بالنظام الفيدرالي وذهابه الى النظام الكونفيدرالي وتوطين علاقته مع الحكومات الاتحادية المتعاقبة على انها حكومات مغانم للسلطة الحاكمة في الإقليم".وشدد على ان "اي وفد يأتي من الإقليم للتفاوض مع حكومة المركز يجب ان تكون كل الملفات حاضرة وعلى مسطرة الدستور، ومنها النفط والثروات الطبيعية الاخرى والمنافذ الحدودية وعلاقة الإقليم مع الكيان الصهيوني وتسليم المطلوبين والمحكومين من الإرهاببين والصداميين الى القضاء العراقي، والقواعد الامريكية في اربيل والماده 140 وان لا يكون الإقليم عامل زعزعة لاستقرار العراق".وطالب رئيس الوزراء بـ"سحب يد وزير المالية وإحالته الى التحقيق بسبب صرف أموال الى الإقليم خلافا لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وعلى الادعاء العام أخذ الإجراءات بصدد هذا الموضوع".ورفض اللكاش "اي اجراء من قبل الحكومة الاتحادية تطال ابناء شعبنا الكردي فيما يخص أرزاقهم بسبب الخلافات مع سلطة الإقليم".

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