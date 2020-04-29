الرقابة المصرية تطالب بمخاطبة السعودية لوقف برنامج ‘رامز مجنون رسمي’

2020/04/29 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر خالد عبد الجليل، أن الجهاز حرر محضرا ضد برنامج “رامز مجنون رسمي”، والقناة العارضة للبرنامج، لما يحتويه من رسائل سلبية.وأشار رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية في تصريحات لجريدة “اليوم السابع” المصرية، إلى أن المشكلة ليست في موافقة الضيف من عدمه وإنما في الرسائل السلبية […]

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