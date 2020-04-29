2020/04/29 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذر الكاتب والمحلل السياسي الامريكي جي مايكل سبرنغمان من ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يلعب لعبة خطيرة في منطقة الشرق الاوسط لانقاذ صناعة النفط الصخري الامريكية والتي تتعرض للتهديد بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية .ونقلت قناة (برس تي في ) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة / عن سبرنغمان قوله إن ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل امريكي : ترامب يحاول اثارة صراع في الشرق الاوسط لدعم صناعة النفط الامريكية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل امريكي : ترامب يحاول اثارة صراع في الشرق الاوسط لدعم صناعة النفط الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).