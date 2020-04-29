التخطيط تعلن عن مشاريع توفر ألفي فرصة عمل لشباب الأنبار

2020/04/29 | 16:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الاربعاء ، توفير 2000 فرصة عمل للشباب في محافظة الأنبار على القطاع الخاص ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “نعلن انطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة الانبار”، داعياً “الشباب إلى استثمار هذه الفرصة وتقديم مشاريعهم […]

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