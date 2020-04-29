2020/04/29 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني على رأس الوفد.. نائب رئيس البرلمان يكشف خارطة تحركات فريق أربيل في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني على رأس الوفد.. نائب رئيس البرلمان يكشف خارطة تحركات فريق أربيل في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني على رأس الوفد.. نائب رئيس البرلمان يكشف خارطة تحركات فريق أربيل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).