2020/04/29 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تسيير رحلة استثنائية من الهند إلى العراق، على متنها 152 عراقياً.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “سفارة جمهوريّة العراق لدى نيودلهي، سيّرت رحلة استثنائيّة من مدينة بنغالور الهنديّة إلى بغداد”.وأضاف الصحاف، أن “الرحلة على متنها (152) لإعادة العراقـيّين […]

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