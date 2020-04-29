طارق الحربي: لا يجوز قطع رواتب موظفي كوردستان بأي شكل

2020/04/29 | 16:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير القانوني العراقي طارق الحربي

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