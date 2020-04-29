العراق.. رئيس الوزراء المكلف يوقع المنهاج الحكومي ويرسله للبرلمان (فيديو)

2020/04/29 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاربعاء، توقيع كتاب المنهاج الوزاري لحكومته وارسله لرئاسة مجلس النواب.

وقال الكاظمي في مقطع فيديو نشره مكتبه الاعلامي، "أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع السيدات والسادة النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت".

وأضاف: "عاش العراق، أرضاً، وشعباً، وسيادة وطنية".

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف القوى، محمد الكربولي، الاربعاء (29 نيسان 2020)، عن سبب تخلي تحالف القوى عن وزراءه في الحكومة الجديدة.

وقال الكربولي لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف القوى كان يبحث عن رئيس وزراء مستقل، ليخوله صلاحيات التصرف ب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (20 نيسان 2020)، تسيير رحلة من العاصمة الهندية نيودلهي على متنها 111 مسافراً عراقياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى نيودلهي سيّرت رحلة اس

بغداد اليوم-متابعة

بلغ عدد مصابي فيروس كورونا في العالم بحلول صباح اليوم نحو 3 ملايين و117 ألفا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 217168، حسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وشهد الثلاثاء 75,1 ألف إصابة جديدة في عودة معدل الإصابات

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