بعد انتشارها في بريطانيا… متلازمة التهابية نادرة تظهر في فرنسا

2020/04/29 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن تشخيص حالات لمتلازمة التهابية نادرة لدى الأطفال، وأشار إلى أنه لا توجد بيانات حول ما إذا كانت مرتبطة بوباء “كوفيد-19”.وفي وقت سابق، عبّر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن قلقه بسبب وفاة بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة جراء متلازمة التهابية نادرة […]

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