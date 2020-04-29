ما مدى تأثير الحرارة في وباء فيروس كورونا؟

2020/04/29 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأشار رومان فيلفاند، المشرف العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسي، إلى غياب إثباتات مباشرة تؤكد تأثير درجات الحرارة في فيروس كورونا.وقال فيلفاند في حديث لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”، من المحتمل جدا أن تنضم السنة الحالية إلى قائمة السنوات الخمس الأكثر سخونة، على الرغم من عدم ضمان تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة.وأضاف، وفقا لتصريحات دميتري […]

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