رسالة من علماء الصين: “فيروس كورونا قد لا يختفي أبدا”

2020/04/29 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر علماء صينيون من أن فيروس كورونا المستجد قد لا يتم استئصاله من العالم، في إضافة جديدة للرأي الآخذ في الانتشار الذي يشير إلى أن الفيروس المسبب لمرض “كوفيد 19” سيعاود الظهور على الأرجح في موجات تشبه الأنفلونزا.ومن غير المرجح أن يختفي الفيروس الجديد بالطريقة التي اختفت بها السلالة القديمة “سارس” […]

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