عاجل: الكاظمي يرسل المنهاج الوزاري لحكومته الى مجلس النواب

2020/04/29 | 16:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، عن توقيعه المنهاج الوزاري لحكومته وارساله الى مجلس النواب.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان صحفي مقتضب ومرفق بفيديو، تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الكاظمي وقع كتاب المنهاج الوزاري لحكومته وبعثه لرئاسة مجلس النواب".

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