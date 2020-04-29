لتامين رواتب موظفيهم وحصتهم بالموازنة.. وفد الاقليم يجتمع بعبد المهدي

2020/04/29 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، عن عقد الوفد الكردي الذي وصل العاصمة بغداد اجتماعا موسعا برئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لمناقشة حصة الاقليم بموازنة 2020 وراتب موظفيهم.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي شيرزاد سعيد لـ/المعلومة/ ان “الوفد الكردي الذي وصل الى بغداد عقد عدة اجتماعات سياسية بالكتل و التحالفات وختمها بلقاء رئيس […]

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