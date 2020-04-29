2020/04/29 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة التأليف اشتعال الذهن...تحرر الكلمات من القيود...فضح المسكوت عنهُ...



الرواية خلق ، إبداع، سردٌ مجنون لا يعرف حدود في حرية كشف المشاعر...لا يتوقف عند تخوم ولا ينتظر إذنالرقابات والحظر والمصادرة...الإبداع اختراق للتابو الذي تضعه الرقابة ويضعه الدين وتضعه التقاليد ويحدده النظام...وهي كلمة مرتبطة بالمحظور في حكم المجتمع، وتعتبره المجتمعات المقيدة أعراف جنسية ودينية وسياسية...



سلة من المحرمات تقترن بمفه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحظور الخلاق في الرواية... - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحظور الخلاق في الرواية... - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).