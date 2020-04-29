نحو إنطلاقة جديدة لانتفاضة أكتوبر ! - عبدالله صالح

2020/04/29 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح كل الدلائل والقرائن والحقائق تقول بأن العالم ما بعد جائحة كورونا لن يكون نفس العالم ما قبل هذه الجائحة ، تغييراتٌ آتية لا ريب، تشمل الحياة السياسية ، الإجتماعية ، الاقتصادية ، القواعد الصحية وحتى السلوك الفردي ونمط الحياة سيشملها هذا التغيير، هذه الجائحة أعطتنا دروسا لم نكن لنراها بهذه الشفافية في الأزمنة الاعتيادية، في مقدمة هذه الدروس هي ان الأنظمة الرأسمالية الحاكمة الآن في العالم تضع صحة وحيا ......





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