وزارة الخارجية تسيّر رحلة استثنائية لإعادة 123 عراقياً من سوريا

2020/04/29 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن تسيير رحلة استثنائية لإعادة 123 مسافراً للبلاد.

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