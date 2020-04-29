التعليم تعلن ظهور 36 جامعة عراقية في التصنيف RUR الروسي

2020/04/29 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، ظهور [٣٦] جامعة عراقية في التصنيف RUR الروسي للعام ٢٠٢٠.

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