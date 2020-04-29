2020/04/29 | 16:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، ترشيح عدة مناطق في الكرخ والرصافة للحجر المناطقي، لافتًا إلى أن قرارات جديدة ستعلن خلال اليومين المقبلين بناءً على نتائج وزارة الصحة.

محافظ بغداد: عدد من القرارات الخاصة بالأزمة ستصدر خلال اليومين المقبلين بناء على نتائج الفحوصات لدى وزارة الصحة

قال محافظ بغداد في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين في بغداد جاء بسبب عدم الالتزام بالحجر وإجراءات الوقاية".

اقرأ/ي أيضًا: تطورات الجائحة في العراق..



وقرارات اللجنة العليا حول حظر التجوال

أضاف أن "عددًا من القرارات الخاصة بالأزمة ستصدر خلال اليومين المقبلين بناء على نتائج الفحوصات لدى وزارة الصحة".

ولفت إلى أن "دوائر الصحة ببغداد باشرت إجراء جرد على المناطق كافة لتحديد المناطق التي تزداد بها الأعداد دون غيرها واتخاذ اللازم بشانها"، مؤكدًا أن "مناطق عدة بالكرخ والرصافة مرشحة أن يتم حجرها مناطقيًا وسيتم مراجعة آلية الحجر على ضوء نتائج الفحوصات التي سترد من وزارة الصحة".

وأوضح أن "هناك تطور في آلية الفحوصات بسبب وصول أجهزة طبية حديثة، فضلًا عن تطور إمكانات المستشفيات في التعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه، وأن 8 الى 10 آلاف فحص تجريها دائرتا صحة الكرخ والرصافة يوميًا".

أوضح أن "هنالك 3 آلاف وافد عاد إلى البلاد خلال اليومين الماضيين إذ أن أغلبهم قدموا من مناطق موبوءة وجرى استضافتهم في المستشفيات المخصصة للحجر، الى جانب ذلك فإن دائرتي الصحة قامت باستئجار عدد من الفنادق لحجرهم فيها".

محافظ بغداد: أعددنا خطة لتهيئة مناطق حجر عدة إلا أن تزايد الأعداد قد يفوق الطاقة الاستيعابية بشكل يعد مؤشرًا خطرًا

ونوه إلى أن "المحافظة أعدت خطة لتهيئة مناطق حجر عدة إلا أن تزايد الأعداد قد يفوق الطاقة الاستيعابية بشكل يعد مؤشرًا خطرًا".

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة الصحة والسلامة تتخذ قرارات جديدة: 7 أيام للنظر بالحظر الشامل

الموقف الوبائي في العراق: الحصيلة الأعلى منذ تخفيف حظر التجوال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يتحدث عن "مؤشرات خطيرة": مناطق مرشحة للحجر) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يتحدث عن "مؤشرات خطيرة": مناطق مرشحة للحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).