مشهد مريب: سقوط مواطن في احدى شوارع بغداد بشكل مفاجئ.. هل وصلنا مرحلة “الاغماء” بفعل كورونا؟

2020/04/29 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدًا لشخص سقط في الأرض وبقي مستلقي لفترة فيما تقف افراد القوات الامنية بمسافة بعيدة نسبيا عنه، الأمر الذي يرجح “شكوك اصابته بكورونا”.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، رجلًا وهو مستلقي في احدى شوارع بغداد فيما يقف رجل من شرطة النجدة في مسافة بعيدة نسبيًا عن الشخص […]

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