السعودية: 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/29 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي الأربعاء حول تطورات كورونا بتسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بتسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الحالات بالمملكة إلى 20,077 حالة، وارتفاع عدد المتعافين غلى 2784 حالة.وأعلن المتحدث […]

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