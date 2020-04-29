الكاظمي يوقع كتاب المنهاج الوزاري لحكومته ويبعثه لرئاسة مجلس النواب

2020/04/29 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوقّع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، كتاب المنهاج الحكومي وأرسله إلى مجلس النواب للاطلاع عليه.وظهر الكاظمي في مقطع فيديو أرسله مكتبه لوسائل الإعلام، وهو يوقع كتاب المنهاج الوزاري لحكومته، وسيتم إرسال المنهاج إلى لرئاسة مجلس النواب للاطلاع عليه.

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