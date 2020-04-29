تحالف الصدر : على

2020/04/29 | 16:58 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قال القيادي في التيار الصدري،حاكم الزاملي، إن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اعطى الكتل السنية والكردية ما تريد وتجاهل الشيعية وهذا سيؤدي إلى عدم تمرير حكومته وذكر الزاملي في تصريح صحفي، أن المباحثات ما زالت جارية بين رئيس الوزراء المكلف والكتل الشيعية، حيث تم رفض أغلبية أسما...

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