دبلوماسي أمريكي: ترامب يحاول اثارة صراع في الشرق الاوسط لدعم صناعة النفط الامريكية

2020/04/29 | 16:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر الكاتب والدبلوماسي الامريكي جي مايكل سبرنغمان من ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يلعب لعبة خطيرة في منطقة الشرق الاوسط لانقاذ صناعة النفط الصخري الامريكية والتي تتعرض للتهديد بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية .ونقلت قناة (برس تي في ) في مقابلة تابعتها “العهد نيوز” عن سبرنغمان قوله إن ” سعر النفط […]

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