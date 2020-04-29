علاوي: الاستقرار لن يتحقق الا بتلبية مطالب المتظاهرين السلميين

2020/04/29 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، الأربعاء، أن الاستقرار لن يتحقق إلا بتلبية مطالب المتظاهرين السلميين.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "الاستقرار قطعاً لن يتحقق إلا بتلبية مطالب المتظاهرين السلميين الذين بذلوا الأرواح ونزفوا الدماء لأجل تصحيح المسار".‬‫وأضاف علاوي، "ينبغي التعامل بايجابية مع مطالبهم، بل وإشراكهم في اتخاذ القرار لان استمرار مقابلتهم بالقمع والقتل والتشويه، سيزيد الأوضاع تعقيدا وسيُخرِج العملية السياسية عن أهدافها".





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