شرطة الفلوجة تعلن عبر” العهد نيوز” تقليص ساعات حظر التجوال

2020/04/29 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي، اليوم الاربعاء، عن تقليص ساعات فرض حظر التجوال الصحي ضمن تعليمات خلية ازمة كورونا المركزية . وقال الجميلي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” خلية ازمة كورونا المركزية قررت تقليص فرض حظر التجوال الصحي في قضاء الفلوجة من الساعة 6 مساءا بدلا […]

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