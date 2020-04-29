القوات الأمنية تتعامل مع الحظر “أمنيًا” لا “وقائيًا”: قطع شوارع وحجز عجلات.. وترك المناطق والمناسبات “عامرة بالحشود”!

2020/04/29 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لاتزال وزارة الصحة وخلية الأزمة والقوات الأمنية، ترمي اللوم على “عدم التزام” المواطنين، بالاجراءات الصحية، وتراهن على المواطنين للالتزام بالضوابط الصحية وسط مجتمعات تحتوي على فئات مختلفة لاتزال “غير مؤمنة” بوجود فيروس يدعى كورونا حتى الان، كما يحدث في دول عديدة.حظر أمني..أم وقائي؟ وتراقب القوات الامنية وخلايا الأزمة “بقلق” […]

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