2020/04/29 | 17:51 - المصدر: الغد برس

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بومبيو: على القادة العراقيين الابتعاد عن المحاصصة الطائفية في تشك

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بومبيو: على القادة العراقيين الابتعاد عن المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة الجديدة

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