الأمن النيابية: 90% من كاميرات المراقبة الأمنية تمت شراؤها باموال الاهالي في ديالى

2020/04/29 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، بان 90% من كاميرات المراقبة التي تستخدم في رصد عصابات داعش الإرهابية في ديالى تم شراؤها باموال الاهالي.وقال العزاوي لـ /المعلومة/، إن “المناطق المحررة في ديالى لاتزال في قلب التحديات الامنية خاصة مع نشاط واضح لخلايا داعش بالاشهر الماضية، ما استدعى […]

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