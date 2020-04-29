بعد فرنسا… تلميحات بإلغاء دوري جديد ضمن الخمسة الكبار في العالم

2020/04/29 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اليوم الأربعاء، أن الطريق بدأ “يضيق أكثر فأكثر” بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ناصحا مسؤولي “الكالتشيو” بجعل التفكير بالموسم المقبل أولوية.

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