تربية واسط تعلن صرف رواتب موظفيها

2020/04/29 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]أعلنت مديرية تربية واسط، اليوم الاربعاء، صرف رواتب موظفيها.

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