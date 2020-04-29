2020/04/29 | 17:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة الكرخ تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

اخبار مباشرة

صحة الكرخ تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).