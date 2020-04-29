وزارة الصحة تتوقع ارتفاع إصابات كورونا في البصرة

2020/04/29 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعتبرت وزارة الصحة أعداد الإصابات التي سجلت في قضاء الهارثة شمال البصرة بانها اعداد كبيرة جدا مقارنة مع مايتم تسجيله في العراق وقد نجمت عن عدم الالتزام بالتعليمات، فيما دعت الأجهزة المختصة الى مسائلة من أقام مجلس العزاء وتحميله كافة النتائج المترتبة على ذلك.ووصف وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي، […]

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